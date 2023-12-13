Ini Dia Kunci Konsistensi Ndarusucii dalam Berkarya sebagai Konten Kreator Kecantikan

JAKARTA - Ndaru Suci Kusuma Wardani, atau yang lebih dikenal dengan nama channelnya Ndarusucii, adalah seorang konten kreator asal Balikpapan yang telah membangun keberhasilan dalam dunia skincare. Lahir pada 12 Januari 1998, perjalanannya sebagai konten kreator dimulai sejak tahun 2016, ketika ketertarikannya pada dunia per-skincare-an dan makeup membawanya untuk mulai berbagi pengalaman di platform YouTube.

“Jadi aku udah ngonten dan pertama ngonten di YouTube dari tahun 2016 dan itu juga sudah mulai tertarik dengan dunia perskincarean dan makeup, nah dari YouTube aku coba juga ngonten ke Instagram dan akhirnya di tahun 2019 pandemi jadi semua kegiatan di luar rumah aku stop di tahun 2020 awal aku ngonten di TikTok tentang makeup juga, tanpa dikira ternyata ide kontennya diterima oleh banyak orang,” jelas Ndaru.

Perjalanan Ndaru tidak selalu mulus pada saat membuat konten. Salah satu kendala yang seringkali menjadi hambatannya berupa inkonsisten.

“Terkadang sangat susah untuk konsisten karena kadang suka malas dalam membuat konten dan lagi lagi seru dalam kehidupan sehari-hari yang kadang menjadi penentu mood dalam membuat konten. Tapi aku selalu ingat pada awal mula aku ngonten, dari mulai bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lalu aku juga sering membaca komen positif dari teman-teman onlineku soal konten yang ku buat,” jelas Ndaru.

Konten yang dibawakan oleh Ndaru berisikan tips dan trik seputar bagaimana menggunakan makeup dan skincare agar lebih mempercantik diri. Ternyata di samping konten-konten yang dibuatnya, ada sosok Janine Intansari yang menjadi inspirasi Ndaru. Menurutnya, Janine Intansari merupakan konten kreator yang konsisten dalam mengunggah konten seni makeup.

“Pastinya ingin lebih mengembangkan akun, dan bisa memberikan manfaat dalam konten-konten yang diunggah dan memberikan hiburan kepada audience,” jelas Ndaru.

Untuk saat ini, menjadi konten kreator merupakan pekerjaan utama bagi Ndaru, menurutnya jam kerja dari seorang konten kreator memiliki jam kerja yang fleksibel dan tidak terikat. Sebagai seorang konten kreator, Ndaru memiliki harapan besar dari YouTube Shorts dan komunitas yang dibangun melalui platform ini. Dirinya berharap komunitas ini dapat menjadi wadah untuk saling terhubung dalam berbagi pengetahuan, memperluas jaringan sampai berkembang bersama.

Ndaru juga berpesan kepada para teman-teman yang ingin menjadi konten kreator dan para subscribers!