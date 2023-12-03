Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Natal Sandra Dewi, Beli Pohon Asli dari Amerika

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:00 WIB
Persiapan Natal Sandra Dewi, Beli Pohon Asli dari Amerika
Sandra Dewi beli pohon natal asli dari Amerika. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Sandra Dewi sibuk menyiapkan pernak-pernik jelang Hari Natal tiba. Salah satu yang sudah dipersiapkan yaitu pohon natal.

Beda dari tahun-tahun sebelumnya kali ini Sandra Dewi memilih untuk membeli pohon Natal hidup bernama Nobilis Fir Tree. Ia rela membeli pohon tersebut dari Amerika Serikat.

"Aku import pohon natal dari luar kebetulan. Terus pohon natalnya hidup. Jadi ini tuh pohon legend namanya Nobilis Fir Tree," kata Sandra Dewi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).

Istri Harvey Moeis menjelaskan perbedaan dari pohon Natal Nobilis Fir ini dari wanginya. Sandra Dewi menyebut se isi rumahnya kini jadi benar-benar harum pohon natal.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
