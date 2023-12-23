Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandrinna Michelle Bantah Kumpul Kebo Bersama Junior Roberts di Apartemen

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:01 WIB
Sandrinna Michelle Bantah Kumpul Kebo Bersama Junior Roberts di Apartemen
Sandrinna Michelle bantah kumpul kebo dengan Junior Roberts (Foto: IG Junior Roberts)
A
A
A

JAKARTA - Sandrinna Michelle akhirnya buka suara terkait tudingan dirinya tinggal bersama sang kekasih, Junior Roberts di sebuah apartemen. Tudingan ini muncul lantaran ibunda Sandrinna, Purwanti mengeluhkan perubahan sikap putrinya. Hubungan Sandrinna dan Purwanti pun diduga tengah renggang.

Melalui Instagram Story-nya, Purwanti menyindir seseorang yang diduga adalah Sandrinna. Purwanti mengeluhkan perilaku Sandrinna yang berduaan dengan apartemen dengan Junior Roberts.

Sandrinna Michelle Bantah Kumpul Kebo Bersama Junior Roberts di Apartemen

Meski tak secara gamblang menyebutkan mereka tinggal bersama, ungkapan tersebut seolah menggiring opini bahwa Sandrinna menetap di satu apartemen yang sama dengan sang kekasih.

Kini, Sandrinna dan Purwanti pun telah bertemu dan tampak akur. Terlihat dari akun Instagram Sandrinna @sandrinna_11, dia mengunjungi kediaman sang ibu untuk merayakan Hari Ibu pada 22 Desember kemarin.

Mereka pun melakukan sesi live Instagram bersama yang diunggah ulang oleh akun TikTok @aceunie. Dalam video tersebut, Sandrinna menegaskan bahwa dirinya tak pernah tinggal bersama seorang laki-laki di apartemennya, termasuk sang kekasih. Dia hanya tinggal bersama asistennya.

"Aku gak tinggal bareng cowok, itu hal yang gak pernah aku lakuin. Aku tinggal bareng asisten aku," ujar Sandrinna dikutip dari video yang diunggah akun TikTok @aceunie.

Sandrinna pun menegaskan bahwa permasalahannya dengan sang ibu hanyalah kesalahpahaman antara anak dan ibu yang biasa terjadi, tak ada hubungannya dengan sang kekasih seperti rumor yang beredar.

Dia juga mengungkap bahwa hubungannya dan Junior saat ini baik-baik saja.

"Jadi buat yang ngomong ngaco tinggal bareng segala macem itu salah, gak ada hubungannya sama sekali sama itu karena salahnya di aku, bukan di Junior. Aku sama Junior baik-baik aja," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
