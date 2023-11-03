Instagram Junior Roberts Diserbu Netizen usai Isu Sandrinna Michelle Diduga Dicuci Otak

JAKARTA - Aktor Junior Roberts ikut terseret usai diduga ibunda Sandrinna Michelle, Purwanti Skornicki mengungkapkan sang putri telah dicuci otaknya.

Junior Roberts merupakan kekasih Sandrinna Michelle, momen pacaran mereka kerap mencuri sorotan. Lantaran Junior Roberts memacari anak di bawah umur. Pasalnya Sandrinna Michelle baru berusia 16 tahun sedangkan Junior Roberts berusia 22 tahun.

Tak ayal ketika dugaan Sandrinna Michelle telah dicuci otak menyeruak ke publik, netizen pun langsung menggeruduk akun Instagram sang aktor.

Di unggahan terakhir Junior Roberts, netizen memberi tahu bahwa diduga ibunda Sandrinna membahas soal dugaan cuci otak.

"Ju di ultimatum sama emaknya Sandrina kamu Ju di story IG nya," kata akun @aom***.

"Ya jelas lah emaknya marah pacarannya udah kayak orang dewasa bro, ngeri gua kalau jadi orang tuanya juga khawatir bro pacaran gitu di depan kamera aja gitu apalagi yg ngga keliatan kamera ,? orang tua mau yang terbaik untuk anaknya ingat" tambah @jen***.

"Ngeri si padahal masih minor (16) udah foto cium pipi gitu gila si, udah gak ketulung," timpal @aer***.

Sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Sandrinna Michelle maupun pihak keluarga.

Akan tetapi diduga ibu Sandrinna mengisyaratkan bakal muncul kembali dengan membawa fakta baru yang lebih mencengangkan.

Sebelumnya, akun Instagram @savorascraves yang diduga merupakan ibunda Sandrinna Michelle, mengatakan sang bila sang putri mendapatkan pengaruh buruk sampai dicuci otaknya m

"Pengaruh buruk orang di luar sana sangat luar biasa. Anak ini sudah dicuci otaknya sama orang-orang di luar sana," tulis akun @savorascraves dikutip Jumat (3/11/2023).

