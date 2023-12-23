Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Stevan Pasaribu Terjebak Toxic Relationship dalam Ku Tak Mampu Lagi

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:15 WIB
Stevan Pasaribu Terjebak <i>Toxic Relationship</i> dalam <i>Ku Tak Mampu Lagi</i>
Musisi Stevan Pasaribu. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stevan Pasaribu kembali menyapa penggemarnya dengan karya baru. Pada 13 Desember 2023, dia resmi merilis single digital dan video musik lagu Ku Tak Mampu Lagi yang bercerita tentang toxic relationship.

“Bahwa ada banyak orang yang mengalami hubungan tidak sehat dan mereka tidak baik-baik saja,” katanya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 22 Desember 2023.

Toxic relationship, menurut Stevan Pasaribu, tak hanya terjadi dalam hubungan asmara pria dan wanita. Kondisi ini, bahkan bisa saja terjadi dalam hubungan pertemanan bahkan kehidupan profesional.

“Pesan khusus dalam lagu ini adalah enggak masalah kok kalau kamu mau menyerah dari hubungan yang tak sehat. Bukan berarti kamu kalah. Walau berat, menyerah tak selalu berarti kalah. Tak apa-apa,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/205/2957362/perjalanan-karier-stevan-pasaribu-dari-cover-lagu-jadi-penyanyi-ternama-IFKmOEzYjw.jpg
Perjalanan Karier Stevan Pasaribu: Dari Cover Lagu Jadi Penyanyi Ternama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/205/2952647/impian-stevan-pasaribu-di-album-harapan-unduh-gratis-di-trebel-UXJWKV9NLo.jpg
Impian Stevan Pasaribu di Album Harapan, Unduh Gratis di Trebel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/205/2950415/stevan-pasaribu-promosi-album-baru-saat-tampil-di-music-zone-by-okezone-radio-vlppry9azK.jpg
Stevan Pasaribu Promosi Album Baru Saat Tampil di Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/619/3150703//stevan_pasaribu-UQiL_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Iya Lagi dari Stevan Pasaribu ft Hanin Dhiya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150230//yuk_kenali_7_tanda_seseorang_punya_luka_batin_akibat_pengalaman_masa_kecil_dan_hubungan_toxic-cXUL_large.jpg
Yuk Kenali 7 Tanda Seseorang Punya Luka Batin Akibat Pengalaman Masa Kecil dan Hubungan Toxic!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/612/3086911//kimberly_ryder_dan_edward_akbar-fucG_large.jpg
Tips Kimberly Ryder Bisa Keluar dari Toxic Relationship: Jangan Lupa Sholat dan Berdoa Minta Petunjuk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement