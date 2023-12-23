Stevan Pasaribu Terjebak Toxic Relationship dalam Ku Tak Mampu Lagi

JAKARTA - Stevan Pasaribu kembali menyapa penggemarnya dengan karya baru. Pada 13 Desember 2023, dia resmi merilis single digital dan video musik lagu Ku Tak Mampu Lagi yang bercerita tentang toxic relationship.

“Bahwa ada banyak orang yang mengalami hubungan tidak sehat dan mereka tidak baik-baik saja,” katanya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 22 Desember 2023.

Toxic relationship, menurut Stevan Pasaribu, tak hanya terjadi dalam hubungan asmara pria dan wanita. Kondisi ini, bahkan bisa saja terjadi dalam hubungan pertemanan bahkan kehidupan profesional.

“Pesan khusus dalam lagu ini adalah enggak masalah kok kalau kamu mau menyerah dari hubungan yang tak sehat. Bukan berarti kamu kalah. Walau berat, menyerah tak selalu berarti kalah. Tak apa-apa,” tuturnya menambahkan.