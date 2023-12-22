Serunya Kangen Band Kolaborasi dengan Novia Bachmid dan Aldi Taher di Indonesian Trending Award 2023

JAKARTA - Penampilan Kangen Band turut hadir memeriahkan acara Indonesian Trending Award 2023 yang diselenggarakan oleh GTV pada Kamis 21 Desember 2023. Penampilan Andika dan kawan-kawannya berhasil bikin seluruh penonton bernyanyi bersama.

Pada penampilan pertama, Kangen Band berduet bersama penyanyi jebolan Indonesiann Idol yakni Novia Bachmid. Keduanya tampil menyanyikan lagu Terbang Bersamaku, keduanya sangat menikmati penampilan tersebut dan suara Indah Novia dan juga Andika bersatu memberikan warna baru pada lagu tersebut.

Kemudian Kangen Band juga tampil membawakan salah satu lagunya bertajuk Yolanda. Lagu Yolanda ini sempat menjadi lagu yang hits sepanjang tahun 2008 dan nyatanya hingga saat ini lagu tersebut masih digemari dan familiar di telinga masyarakat Indonesian.

Tak hanya sukses bikin penonton nyanyi bersama, penampilan Kangen Band juga bikin para penonton joget saking menikmati lagu ini. Melihat antusiasme penonton yang luar biasa, Andika dan kawan-kawan pun tampil begitu bersemangat.

Kejutan lagi-lagi datang, penampilan Kangen Band semakin menggemparkan ketika bernyanyi bersama dengan aktor sekaligus pelawak Tanah Air yaitu Aldi Taher.

Kangen Band dan Aldi Taher duet dengan membawakan lagu Cinta Sampai Mati dari Kangen Band. Penampilan keduanya begitu asik, apalagi ditambah dengan tingkah nyeleneh nan kocak dari Aldi Taher yang berhasil menghibur seluruh penonton.