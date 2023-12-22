Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serunya Kangen Band Kolaborasi dengan Novia Bachmid dan Aldi Taher di Indonesian Trending Award 2023

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |06:01 WIB
Serunya Kangen Band Kolaborasi dengan Novia Bachmid dan Aldi Taher di Indonesian Trending Award 2023
Kangen Band dan Novia Bachmid Indonesia Trending Awards 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Kangen Band turut hadir memeriahkan acara Indonesian Trending Award 2023 yang diselenggarakan oleh GTV pada Kamis 21 Desember 2023. Penampilan Andika dan kawan-kawannya berhasil bikin seluruh penonton bernyanyi bersama.

Pada penampilan pertama, Kangen Band berduet bersama penyanyi jebolan Indonesiann Idol yakni Novia Bachmid. Keduanya tampil menyanyikan lagu Terbang Bersamaku, keduanya sangat menikmati penampilan tersebut dan suara Indah Novia dan juga Andika bersatu memberikan warna baru pada lagu tersebut.

Kemudian Kangen Band juga tampil membawakan salah satu lagunya bertajuk Yolanda. Lagu Yolanda ini sempat menjadi lagu yang hits sepanjang tahun 2008 dan nyatanya hingga saat ini lagu tersebut masih digemari dan familiar di telinga masyarakat Indonesian.

Serunya Kangen Band Kolaborasi dengan Novia Bachmid dan Aldi Taher di Indonesia Trending Award 2023

Tak hanya sukses bikin penonton nyanyi bersama, penampilan Kangen Band juga bikin para penonton joget saking menikmati lagu ini. Melihat antusiasme penonton yang luar biasa, Andika dan kawan-kawan pun tampil begitu bersemangat.

Kejutan lagi-lagi datang, penampilan Kangen Band semakin menggemparkan ketika bernyanyi bersama dengan aktor sekaligus pelawak Tanah Air yaitu Aldi Taher.

Kangen Band dan Aldi Taher duet dengan membawakan lagu Cinta Sampai Mati dari Kangen Band. Penampilan keduanya begitu asik, apalagi ditambah dengan tingkah nyeleneh nan kocak dari Aldi Taher yang berhasil menghibur seluruh penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement