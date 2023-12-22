Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Firasat Chef Haryo Pramoe Sebelum Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:42 WIB
Firasat Chef Haryo Pramoe Sebelum Meninggal Dunia
Firasat Chef Haryo Pramoe sebelum meninggal dunia (Foto: IG Chef Haryo)
A
A
A

JAKARTA - Chef Haryo Pramoe sempat menuliskan sebuah lagu berjudul Kembali ke Cahaya, sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 21 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

Lagu berjudul Kembali ke Cahaya menjadi karya terakhir Chef Haryo Pramoe, membuat keluarga semakin sedih ketika mendengar karya tersebut.

"Haryo itu lagi nulis lagu itu tentang Ketuhanan, dia (Haryo) proyek terakhir, lagi nulis lagu," ujar saudara Chef Haryo Pramoe, Hendro Pramoe saat ditemui di kawasan Cileungsi, Jawa Barat.

Firasat Chef Haryo Pramoe Sebelum Meninggal Dunia

Hendro menyebut lagu itu dibuat Chef Haryo Pramoe untuk mengisahkan perjalanan hidupnya sejak divonis mengalami penyakit jantung sejak 2019 lalu.

"Mengisahkan perjalanan dia pas operasi sampai sekarang liriknya kembali menuju cahaya Allah. Almarhum sudah menjalani aktivitas seperti biasa, kajian," jelas Hendro Pramoe.

Lebih lanjut, istri Chef Haryo Pramoe, Josephine Imelda mengaku kalau suaminya memasukkan semua lirik yang menandakan sosok adiknya akan berpulang.

"Liriknya kayak orang mau pergi melihat cahaya atau apa gitu," tutur Josephine.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement