Firasat Chef Haryo Pramoe Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Chef Haryo Pramoe sempat menuliskan sebuah lagu berjudul Kembali ke Cahaya, sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 21 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

Lagu berjudul Kembali ke Cahaya menjadi karya terakhir Chef Haryo Pramoe, membuat keluarga semakin sedih ketika mendengar karya tersebut.

"Haryo itu lagi nulis lagu itu tentang Ketuhanan, dia (Haryo) proyek terakhir, lagi nulis lagu," ujar saudara Chef Haryo Pramoe, Hendro Pramoe saat ditemui di kawasan Cileungsi, Jawa Barat.

Hendro menyebut lagu itu dibuat Chef Haryo Pramoe untuk mengisahkan perjalanan hidupnya sejak divonis mengalami penyakit jantung sejak 2019 lalu.

"Mengisahkan perjalanan dia pas operasi sampai sekarang liriknya kembali menuju cahaya Allah. Almarhum sudah menjalani aktivitas seperti biasa, kajian," jelas Hendro Pramoe.

Lebih lanjut, istri Chef Haryo Pramoe, Josephine Imelda mengaku kalau suaminya memasukkan semua lirik yang menandakan sosok adiknya akan berpulang.

"Liriknya kayak orang mau pergi melihat cahaya atau apa gitu," tutur Josephine.