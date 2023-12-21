Detik-Detik Chef Haryo Pramoe Hembuskan Nafas Terakhir, Sempat Jatuh dan Wajah Membiru

JAKARTA - Josephine Imelda selaku istri Chef Haryo Pramoe menceritakan detik-detik sang suami menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan, Chef Haryo Pramoe sempat terjatuh.

Dengan penuh isak tangis, Josephine Imelda mengatakan bagaimana kejadian suaminya itu meninggal.

"Biasanya kalau kejadian itu kami cepat lariin ke Rumah Sakit Harapan Kita," katanya di rumah duka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Kamis (21/12/2023).

Josephine Imelda mengatakan dirinya memberikan saran kepada asisten rumah tangga di rumah untuk terus memantau kondisi sang suami.

"Akhirnya pembantu saya telpon waktu saya lagi di kantor. ‘Bu bapak menggigil lagi’, ya sudah saya bilang kasih obat saja, saya suruh anak saya beli obat," jelas Josephine.

"Pas anak saya pulang, papanya jatuh," ujarnya menangis.