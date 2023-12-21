Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Detik-Detik Chef Haryo Pramoe Hembuskan Nafas Terakhir, Sempat Jatuh dan Wajah Membiru

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |23:08 WIB
Detik-Detik Chef Haryo Pramoe Hembuskan Nafas Terakhir, Sempat Jatuh dan Wajah Membiru
Chef Haryo Pramoe meninggal. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Josephine Imelda selaku istri Chef Haryo Pramoe menceritakan detik-detik sang suami menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan, Chef Haryo Pramoe sempat terjatuh.

Dengan penuh isak tangis, Josephine Imelda mengatakan bagaimana kejadian suaminya itu meninggal.

"Biasanya kalau kejadian itu kami cepat lariin ke Rumah Sakit Harapan Kita," katanya di rumah duka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Kamis (21/12/2023).

Josephine Imelda mengatakan dirinya memberikan saran kepada asisten rumah tangga di rumah untuk terus memantau kondisi sang suami.

"Akhirnya pembantu saya telpon waktu saya lagi di kantor. ‘Bu bapak menggigil lagi’, ya sudah saya bilang kasih obat saja, saya suruh anak saya beli obat," jelas Josephine.

"Pas anak saya pulang, papanya jatuh," ujarnya menangis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement