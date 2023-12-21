Sebelum Meninggal Dunia, Chef Haryo Pramoe Sempat Menggigil

JAKARTA - Kepergian Chef Haryo Pramoe menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar. Chef Haryo diduga mengalami serangan jantung sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.

Sebelum meninggal dunia, Chef Haryo Pramoe sempat menggigil karena dua tahun mengalami menggigil sempat kambuh. Di beberapa kesempatan ia pihak keluarga seringkali memberikan obat untuk meredakan.

"Jadi memang udah lama sakit jantung 2 tahunan ini suka kambuh cuman dari kemarin, dia merasa menggigil badannya mungkin karena dia terlalu kedinginan," ujar Josephine Imelda selaku istri Chef Haryo Pramoe saat ditemui di rumah duka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (21/12/2023).

"Dia berapa hari ini panasnya naik turun, kami kasih obat biasa aja tapi indikasi dia sesak napas karena enggak bilang itu," lanjut dia.

Melihat kondisi menurun, Josephine menceritakan kalau ia sempat meminta ART memberikan obat, karena posisinya masih di kantor.

"Biasanya kalau kejadian itu kami cepat larikan ke Rumah Sakit Harapan Kita. Akhirnya pembantu saya telpon waktu saya lagi di kantor. ‘Bu bapak menggigil lagi’, yaudah saya bilang kasih obat aja, saya suruh anak saya beli obat," jelas Josephine.

Kendati demikian, usaha mereka itu tak membuahkan hasil membuat Chef Haryo Pramoe meninggal dunia sekitar Pukul 11.00 WIB. Dengan kondisi badan telah berubah menjadi kebiru-biruan.

"Nah terus dipanggil satpam, karena bapaknya berat badannya jadi minta tolong satpam. Begitu saya bilang balikin badannya, dia udah biru saya udah tahu itu udah enggak ada," pungkas Josephine.