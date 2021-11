LOS ANGELES - Setelah berselisih, Vin Diesel mengejutkan publik dengan mengunggah potret kebersamaannya dengan Dwayne Johnson lewat Instagram, pada 7 November silam. Dia kemudian mengungkapkan harapannya agar Dwayne bisa kembali beraksi di musim ke-10 film Fast and Furious.

Vin menegaskan, tak ada aktor lain yang bisa dan layak untuk menghidupkan karakter Luke Hobbs. "Kau harus kembali dan jangan biarkan film ini begitu saja. Kau memiliki peran yang sangat penting karena Hobbs tak bisa dimainkan aktor lain," ujarnya.

Pemeran Dominic Toretto dalam Fast & Furios itu menambahkan, "Aku berharap kau bisa mengambil kesempatan ini dan kembali menjalankan takdirmu sebagai Luke Hobbs."

Bukan tanpa sebab Vin Diesel membuat surat terbuka itu dan meminta Dwayne Johnson untuk kembali bergabung. Kepada mendiang Paul Walker, dia pernah berjanji akan menyelesaikan Fast & Furious dengan baik.

Dan janji itu, menurut aktor Bloodshot itu, pernah diungkapkannya kepada mantan pegulat WWF tersebut. "Aku bersumpah, akan menyelesaikan dan mewujudkan FF terbaik di musim terakhir ini," tuturnya menambahkan.

Baca juga: Vin Diesel Antar Putri Mendiang Paul Walker ke Altar Pernikahan

Seperti diketahui, Dwayne Johnson memutuskan untuk mundur dari perannya sebagai Luke Hobbs karena berkonflik dengan dua lawan mainnya, Vin Diesel dan Tyrese Gibson. Hal itu dipicu keputusan Dwayne menggarap proyek spin-off Fast & Furious, The Fate of the Furious.

Namun pada Oktober 2021, Dwayne Johnson mengaku menyesal telah menyebarluaskan konflik antara dirinya dengan Diesel. Kepada Vanity Fair dia mengatakan, tak ada hal baik yang didapatkan dari perseteruan itu.

"Pada akhirnya semua hal yang aku lakukan sangat bertolak belakang dengan sifatku. Aku tak seharusnya membagikan masalahku di ruang publik (media sosial). Masyarakat tak perlu tahu hal itu,” ujarnya.

Aktor yang akrab disapa The Rock itu bergabung dengan Fast & Furious, sejak tahun 2011. Selanjutnya, dia bermain di empat sekuel lainnya. Kemudian pada 2016, Dwayne Johnson mengungkapkan kekesalannya pada seorang aktor yang kemudian diketahui sebagai Vin Diesel.*

Baca juga: Foto Vanessa Angel di Makam Lenyap, Mertua Bingung