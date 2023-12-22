Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska hingga Jasmine Nadya Meriah YTTA di SCBD Park

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:01 WIB
Meiska hingga Jasmine Nadya Meriah YTTA di SCBD Park
Meiska Adinda di showcase YTTA (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska, Maira, Abeliano, dan Jasmine Nadya menjadi penampil dalam showcase Yang Tau-Tau Aja. Event kali ini diadakan di Kawasan SCBD, Jakarta, pada 20 Desember 2023.

Maira yang berhasil memukau penonton dengan aksi panggungnya dengan membawakan lagu Salah Waktu. Maira berhasil menggambarkan kisah cinta yang hadir di saat-saat yang mungkin kurang tepat.

"Lagu ini sebenarnya menceritakan situasi di mana kita merasa jika kita bersama dia pada waktu yang berbeda, mungkin akan lebih sesuai," ungkap Maira.

Meiska hingga Jasmine Nadya Meriah YTTA di SCBD Park

Halaman:
1 2 3
