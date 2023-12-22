Meiska hingga Jasmine Nadya Meriah YTTA di SCBD Park

JAKARTA - Meiska, Maira, Abeliano, dan Jasmine Nadya menjadi penampil dalam showcase Yang Tau-Tau Aja. Event kali ini diadakan di Kawasan SCBD, Jakarta, pada 20 Desember 2023.

Maira yang berhasil memukau penonton dengan aksi panggungnya dengan membawakan lagu Salah Waktu. Maira berhasil menggambarkan kisah cinta yang hadir di saat-saat yang mungkin kurang tepat.

"Lagu ini sebenarnya menceritakan situasi di mana kita merasa jika kita bersama dia pada waktu yang berbeda, mungkin akan lebih sesuai," ungkap Maira.