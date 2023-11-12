Lagu Meiska Sukses Tembus 50 Juta Stream

JAKARTA - Lagu Meiska Adinda berjudul Hilang Tanpa Bilang mencapai angka lebih dari 51 juta streams di platform Spotify. Dirilis pada akhir Oktober 2022, lagu ini menunjukkan daya tarik yang luar biasa dan keberlanjutan popularitasnya hingga tahun ini.

Meskipun perjalanan panjang, lagu ballad Meiska tetap relevan bagi para pendengar, menggambarkan kisah cinta yang terputus secara tiba-tiba. Dalam lagu ini, Meiska mengisahkan tentang perasaan cinta yang hancur karena seseorang yang awalnya dekat mendadak menjauh dan menghilang, sebuah fenomena yang dikenal sebagai ghosting.

Kalimat-kalimat pedih dalam lirik lagu ini, seperti "Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu," mampu menyentuh hati pendengar.