Jordan Fish Hengkang, Bring Me The Horizon Tur ke Inggris Januari 2024

JAKARTA - Kabar kurang sedap datang dari band metalcore Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH). Sang keyboardis, Jordan Fish hengkang per hari ini, Jum'at (22/12/2023).

Hal ini disampaikan dalam unggahan Story di akun Instagram resmi Oliver Skyes cs @bringmethehorizon. Mereka juga menyampaikan salam perpisahan kepada Jordan Fish mengarungi musik metal bersama selama 11 tahun terakhir.

"Bring Me The Horizon telah memutuskan untuk berpisah dengan Jordan Fish. Kami ingin berterima kasih padanya atas perjalanan musikal yang dilalui bersama kami dan bersamanya keberuntungan dalam segala hal di masa depan," tulis BMTH melalui unggahannya, Jumat (22/12/2023).

Usai memutuskan berpisah dengan Jordan, BMTH menyatakan kalau mereka akan melanjutkan kariernya dengan karya-karya terbaru.