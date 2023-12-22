Suho EXO Isi OST Drama Gyeongseong Creature

SEOUL - Suho EXO meminjamkan suaranya untuk mengisi OST drama Gyeongseong Creature. Lagu berjudul Forever itu resmi dirilis channel 1theK di YouTube, pada 22 Desember 2023.

Mengutip Allkpop, Jumat (22/12/2023), video musik tersebut lagu tersebut menampilkan cuplikan adegan dalam drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan Han So Hee tersebut.

Lagu Forever bercerita tentang seseorang yang ingin berada di sisi orang yang disayanginya. Netflix resmi menayangkan drama Gyeongseong Creature, pada hari ini (22/12/2023).

Drama yang disutradarai Chung Dong Yoon dan Roh Young Sub ini bersetting di musim semi 1945 ketika Kota Gyeongseong (Seoul) berada di era tergelapnya. Kisahnya tentang orang-orang yang berjuang mati-matian melawan monster di kota tersebut.

Skenario Gyeongseong Creature digarap Kang Eun Kyung dan dibintangi Park Seo Joon, Han So Hee, dan Soo Hyun. Part 1 drama tersebut akan terdiri dari tujuh episode, sementara Part 2 drama itu memiliki 3 episode dan dirilis pada 5 Januari 2024.*

