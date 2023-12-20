Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Mendidik Putrinya Agar Jadi Sosok yang Mandiri

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |00:01 WIB
Ria Ricis Mendidik Putrinya Agar Jadi Sosok yang Mandiri
Ria Ricis ajarkan anak mandiri (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis memiliki cara tersendiri untuk mendidik putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana atau Moana. Ria Ricis ingin putrinya itu tumbuh menjadi sosok yang mandiri. Sehingga, dia membiasakan agar sang anak selalu melakukan apapun sendiri selagi mampu.

Istri Teuku Ryan itu mengadopsi cara kedua orangtuanya yang terbilang keras dalam mendidiknya dan kedua kakaknya. Dia pun ingin menerapkan kebiasaan serupa kepada putrinya. Menjadi seorang perempuan tak melulu melekat dengan citra manja.

Ria Ricis Mendidik Putrinya Agar Jadi Sosok yang Mandiri

“Saya sebenarnya dari orangtua keras. Itu lah yang sampai saat ini ia terapkan ke Moana. Kayak aku aplikasikan ke Moana bahwa seorang anak termasuk seorang perempuan itu benar-benar harus mandiri,” ungkap Ricis di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ria Ricis memahami bahwa terkadang gaya parentingnya kepada sang putri seringkali menjadi perbincangan netizen. Salah satunya ketika Ricis kerap kali memilih diam kala Moana terjatuh.

“Suka banget Moana nyungsep dan itu tuh hanya ibunya yang tahu seberapa tingkat sakitnya dia. Nah itu tuh dia masih bisa survive dan bangun sendiri. Bahkan di lanjut lari sama dia gitu kan mungkin orang lihat anaknya nyungsep kok didiemin aja,” sambungnya.

Dia sengaja tak langsung membantu putrinya itu untuk bangun melainkan membiarkannya untuk bangun sendiri. Ricis percaya jika kebiasaan ini turut mempengaruhi pembentukan karakter Moana nantinya agar tumbuh menjadi sosok yang mandiri.

“Jadi itu alasannya kenapa saya selalu biarin Moana berdiri sama kakinya sendiri dulu biar dia bisa merasakan gimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, gimana caranya dia tahu posisi dia ini sampai mana dia bisa berusaha,” jelasnya.

