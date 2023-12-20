Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Bungkam saat Dicecar Masalah Rumah Tangganya dengan Ria Ricis

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:10 WIB
Teuku Ryan Bungkam saat Dicecar Masalah Rumah Tangganya dengan Ria Ricis
Teuku Ryan bungkam saat ditanya isu rumah tangga (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Setelah Ria Ricis memilih bungkam beberapa waktu lalu, kini giliran Teuku Ryan. Ia tak berucap sepatah kata pun terkait isu keretakan rumah tangganya belakangan ini berhembus kencang.

Moment ini terjadi saat Teuku Ryan menghadiri acara press screening film Layangan Putus digelar di XX1 Plaza Indonesia, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Teuku Ryan hadir bersama Dery Syahputra, Fadil Jaidi serta beberapa cast-cast dari film Layangan Putus.

Teuku Ryan Bungkam saat Dicecar Masalah Rumah Tangganya dengan Ria Ricis

Usai menjalani acara press screening, Teuku Ryan pun keluar dari ruangan bioskop. Awak media langsung mencecar sejumlah pertanyaan mengenai biduk rumah tangganya dikabarkan retak belakangan ini.

Sayangnya Teuku Ryan memilih menghindar dari awak media, dan tak mengeluarkan pernyataan apapun. Lalu pergi meninggalkan awak media bersama dengan beberapa orang.

Sebelumnya melalui Kanal YouTube AMP Official, Ria Ricis sempat memberikan pernyataan kalau masalah tentunya menjadi rahasia umum bagi setiap pasangan suami istri. Tetapi sebagai seorang istri, ia berharap agar rumah tangganya dengan Teuku Ryan tetaplah harmonis.

"Namanya rumah tangga nggak mungkin (mulus terus), pasti ada saat itu Kak Jedar juga pasti udah pernah ngalamin," ujar Ricis dalam Kanal YouTube AMP Official, dikutip pada Selasa (20/11/2023).

