HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sayang Nia Ramadhani, Mikha sang Anak Ingin Meninggal Lebih Cepat

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |16:00 WIB
Sayang Nia Ramadhani, Mikha sang Anak Ingin Meninggal Lebih Cepat
Mikhayla sang anak sangat mengidolakan Nia Ramadhani ibundanya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mikhayla Zalindra Bakrie sangat mengidolakan Nia Ramadhani yang tak lain adalah ibundanya sendiri. Bahkan, Mikha biasa disapa itu mengatakan ingin meninggal lebih cepat.

Ungkapan itu bermula ketika mendapatkan pertanyaan dari netizen terkait soal Nia Ramadhani menjadi inspirasi dirinya tersebut.

"Kamu melihat mama sebagai inspirasi kamu enggak?" tanya netizen di YouTube Nia Ramadhani Bakrie, Selasa (12/12/2023).

"Iya, sangat," jawab Mikha.

"Really, kak?" balas Nia Ramadhani.

"Mom, aku sudah pernah bilang ke mama kan," kata Mikhayla.

Saking penasarannya, Nia Ramadhani meminta Mikhayla untuk mengungkapkan rasa sayang kepada dirinya itu. Bahkan, sebelum menjawab pertanyaan dari ibunya itu membuat Mikha langsung meneteskan air matanya.

"Terkadang ini sangat buruk untuk diharapkan, tapi terkadang dalam pemikiran aku, aku selalu berharap aku lebih dulu meninggal daripada kedua orang tuaku," jawab Mikhayla.

"Kenapa? karena aku enggak kuat, aku enggak bisa hidup tanpa mereka," ungkap Mikhayla meneteskan air matanya.

Halaman:
1 2
