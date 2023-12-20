Advertisement
Deddy Corbuzier Sentil Ammar Zoni yang Jadikan Perceraian sebagai Alasan Pakai Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:03 WIB
Deddy Corbuzier Sentil Ammar Zoni yang Jadikan Perceraian sebagai Alasan Pakai Narkoba
Deddy Corbuzier kecewa pada Ammar Zoni yang jadikan perceraian sebagai alasan pakai narkoba. (Foto: Instagram/@ammarzoni/@mastercorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier menyentil Ammar Zoni yang menjadikan perceraian sebagai alasan kembali mengonsumsi narkoba. Dia secara gamblang mengungkapkan kekecewaannya pada sosok aktor 30 tahun itu. 

“Bukan cerai, lalu (pakai) narkoba. Gampang banget! Seolah-olah di dunia ini masalah cuma punya Anda,” kata mantan mentalis tersebut dalam podcast YouTube @corbuzier, pada 19 Desember 2023. 

Deddy Corbuzier mengaku, malu pernah mengundang Ammar Zoni di podcastnya. Pasalnya, banyak warganet khususnya para ibu terharu dengan ‘janji-janji’ yang diucapkan sang aktor dalam wawancara tersebut. 

“Paling t*l*lnya, lu berjanji di depan jutaan penonton YouTube gue. Banyak orang mendengar janji itu dan ibu-ibu terkesima sama lu. Apa yang pengin lo perlihatkan? Ganteng doang yang lo jual,” tutur Deddy menambahkan. 

Halaman:
1 2
