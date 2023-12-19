Ammar Zoni Pilih Narkoba sebagai Jalan Selesaikan Masalah, Deddy Corbuzier: Loe, Cowok Bukan?

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengutarakan kekesalannya pada Ammar Zoni, hal tersebut terjadi lantaran suami Irish Bella itu harus berurusan dengan polisi gegara kasus narkoba untuk ketiga kalinya.

Bahkan pria berkepala plontos itu tidak mengira jika alasan Ammar Zoni kembali menggunakan barang haram hanya karena persoalan sepele.

"Kemarin gue baca alasannya karena loe stres, kenapa stres karena target keluar dari penjara balik ke istri karena Irish Bella dengan anak-anak yang menjadi target anda," ujar Deddy Corbuzier dalam podcast pribadinya, Selasa (19/12/2023).

"Loe dituduh sama Irish Bella 'loe masih narkoba, masih narkoba' iyakan itu alasan karena di kantor polisi," ujarnya dengan kesal.

Deddy Corbuzier pun merasa tidak habis pikir dengan jalan pemikiran dari Ammar Zoni. Padahal, baginya menilai sebagai seorang laki-laki harus bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik.

"Loe stres karena dituduh Irish Bella dan loe buktikan bahwa dia benar, tolol dong itu logika berpikir gimana? Loe itu cowok apa bukan?" tegasnya.