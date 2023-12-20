Biodata Indra Frimawan, Komedian yang Putuskan Hiatus

JAKARTA - Biodata dan agama Indra Frimawan tengah menjadi perbincangan. Pasalnya komika kocak itu memutuskan menepi dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya selama 10 tahun terakhir.

Keputusan itu diutarakan langsung oleh Indra Frimawan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan sesama komika dan warganet yang selalu mendukung karirnya.

“Terima kasih stand up comedy. Terima kasih untuk 10 tahun terbaik yang hadir dalam kehidupan saya,” tulis Indra Frimawan melalui Instagram pribadinya, Minggu (17/12/23).

Lantas seperti apa sosok Indra Frimawan? Berikut biodata dan agama Indra Frimawan melansir berbagai sumber, Selasa (19/12/23).

Benedictus Nathanael Indra Frimawan lahir di Jakarta pada 31 Mei 1991. Pria berusia 32 tahun ini menganut agama Kristen mengikuti sang ibu, sementara ayahnya dan keluarga besarnya beragama Islam.

Karier Indra Frimawan dimulai pada tahun 2013 ketika ia sering tampil dalam acara open mic bersama komunitas komika. Kemudian dia juga bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Jakarta Barat. Ia menjadi peserta dalam ajang Liga Komunitas Stand Up Kompas TV. Dalam ajang tersebut ia berhasil mencapai babak grand final.

Kesuksesannya berlanjut saat ia menjadi salah satu kontestan dalam Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV musim kelima (SUCI 5) pada tahun 2015. Saat itu, ia berhasil meraih posisi juara ketiga.

Gaya komedi one liner Indra Frimawan membuatnya memiliki banyak penggemar. Dimana dia mampu memaparkan komedi lucu hanya menggunakan sepatah-dua patah frasa saja.

