El Rumi Cosplay Nyeker Ala Chris Martin saat Liburan di Surabaya

JAKARTA - Chris Martin sempat viral lantaran berjalan tanpa menggunakan alas kaki alias nyeker sebelum konser di Jakarta. Muncul berbagai tren yang mengikuti tingkah laku vokalis Coldplay tersebut.

Salah satunya yaitu anak kedua dari Maia Estianty dan Ahmad Dhani, El Rumi yang viral setelah mengunggah foto dirinya yang jalan tanpa alas kaki ketika mengunjungi Kota Surabaya.

Foto tersebut diunggah dalam akun Instagramnya @elelrumi, dirinya terlihat sedang berjalan kaki di Jembatan Peneleh, Surabaya tanpa menggunakan alas kaki layaknya Chris Martin. Dirinya pun tertawa lebar sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Adapun foto candid yang menampilkan dirinya berjalan sambil membereskan rambutnya.

Memang pesona dari El Rumi tak usah diragukan lagi, meski tampil dengan atasan jersey berwarna merah dan biru serta celana pendek berwarna putih. Walaupun dengan outfit sederhana dan santai , El rumi tetap berhasil membuat netizen terpana dengan pesonanya.

“Nyeker aja cakep kamu,” kata akun @bun****

“Ndak salah pilih wong mas ku ganteng tenan,” jelas akun @kdw***

“Chris Martin cabang mana ini huaaa,” kata akun @kik****

“Bikin titik lokasi, El Rumi pernah nyeker neng kene,” jelas akun @raj****

Al, El, Dul, dan Ahmad Dhani sedang mengunjungi Kota Pahlawan yang penuh dengan nilai sejarah. Mereka tampak menikmati waktu kebersamaannya sambil mengelilingi Kota Surabaya menggunakan mobil jeep terbuka.