Ammar Zoni 3 Kali Ditangkap, Deddy Corbuzier: Anda Tolol

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengaku kecewa dengan Ammar Zoni yang kembali ditangkap polisi. Diketahui suami Irish Bella ditangkap akibat terseret kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja di salah satu apartemen di kawasan BSD, Tangsel pada Rabu 14 Desember 2023.

Kekecewaan itu diungkapkan oleh Deddy Corbuzier dalam podcast pribadinya. Ia membongkar isi pembicaraannya ketika Ammar Zoni hadir sebagai bintang tamunya beberapa waktu lalu.

"Kalau ada yang nggak suka silahkan tetapi sekali lagi saya bilang Ammar Zoni itu tolol gue benar-benar kecewa, kecewa banget sama lu dan gue sempat mengundang lu," ujar Deddy Corbuzier dalam podcast pribadinya dikutip pada Selasa (19/12/2023).

BACA JUGA: Ammar Zoni Ajukan Permohonan Rehabilitasi

"Gue sempat ngundang lu, bahkan waktu itu dia yang diminta diundang, anda minta diundang disini mau bicara tentang bagaimana anda berhenti pakai narkoba," sambung dia.

Berbicara panjang lebar mengenai berhenti pakai narkoba, Deddy mengaku kecewa karena mempercayai pernyataan - pernyataan yang disampaikan Ammar Zoni kepadanya.

"Lalu Anda berbicara itu tidak ada gunanya dan anda minta diundang kesini dan gobloknya gue, gue percaya orang tolol," ucap Deddy Corbuzier.

Tak cuma itu, Ammar Zoni juga sempat berjanji kedepannya ia bakal hadir bersama istri dan anak-anaknya. Karena ia tak ingin lagi terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba apalagi telah dua kali terjerat.

"Lu juga janji duduk disini, nextnya mau bawa istri dan anak kesini. Dan lu juga janji mau berubah, stop dan masuk ke kehidupan yang baru," terang Deddy.

"Dan lu juga janji kemarin, terakhir kali pakai narkoba dan lu juga bilang bahwa narkoba membuat lu nggak berkembang dan tanpa narkoba bisa berkreasi, narkoba tidak ada gunanya dan lingkungan doang," tambahnya.

Selain berjanji tak mengulanginya lagi, Ammar Zoni juga sempat mengaku kalau keputusan memakai barang haram tersebut, merupakan bentuk pelariannya.

Seolah-olah menyesal, membuatnya Deddy Corbuzier langsung percaya dengan Ammar Zoni, karena berharap berubah. Namun sayangnya hal itu tetap dilakukannya kembali, membuat suami Sabrina Chairunissa itu kecewa karena telah mempercayai saudara Aditya Zoni itu.

"Gue berhenti, gue udah tobat itu pelarian doang dan lu ngomong that everything lu ngomong semuanya. Dan lu ngomong didepan gue, didepan mata gua bohongin gue buset," tutur Deddy Corbuzier.

BACA JUGA: