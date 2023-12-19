Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kekesalan Deddy Corbuzier pada Ammar Zoni gegara Ditangkap Narkoba: Loe Bohongin Gue!

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:05 WIB
Kekesalan Deddy Corbuzier pada Ammar Zoni gegara Ditangkap Narkoba: Loe Bohongin Gue!
Deddy Corbuzier emosi lihat Ammar Zoni ketangkap lagi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier emosi melihat Ammar Zoni kembali berurusan dengan polisi gegara kasus narkoba. Pasalnya, dirinya merasa dibohongi oleh suami Irish Bella tersebut.

Pasalnya, dia merasa saat Ammar Zoni menjadi bintang tamu di podcast-nya itu mengeluarkan keluh kesahnya ketika terseret kasus penyalahgunaan narkoba kedua kalinya.

"Gue berhenti, gue udah tobat itu pelarian doang dan loe ngomong that everything lu ngomong semuanya. Dan loe ngomong di depan gue, di depan mata gua bohongin gue buset," kata Deddy Corbuzier dalam podcast pribadinya, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, Ammar Zoni berjanji membawa istri dan anak-anaknya kehadapan Deddy Corbuzier karena niatannya ingin memperbaiki masalah rumah tangga akibat dirinya terseret kasus penyalahgunaan narkoba.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement