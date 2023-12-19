Kekesalan Deddy Corbuzier pada Ammar Zoni gegara Ditangkap Narkoba: Loe Bohongin Gue!

JAKARTA - Deddy Corbuzier emosi melihat Ammar Zoni kembali berurusan dengan polisi gegara kasus narkoba. Pasalnya, dirinya merasa dibohongi oleh suami Irish Bella tersebut.

Pasalnya, dia merasa saat Ammar Zoni menjadi bintang tamu di podcast-nya itu mengeluarkan keluh kesahnya ketika terseret kasus penyalahgunaan narkoba kedua kalinya.

"Gue berhenti, gue udah tobat itu pelarian doang dan loe ngomong that everything lu ngomong semuanya. Dan loe ngomong di depan gue, di depan mata gua bohongin gue buset," kata Deddy Corbuzier dalam podcast pribadinya, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, Ammar Zoni berjanji membawa istri dan anak-anaknya kehadapan Deddy Corbuzier karena niatannya ingin memperbaiki masalah rumah tangga akibat dirinya terseret kasus penyalahgunaan narkoba.