HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Sechan Beberkan Fakta Ini, Usai Disebut Artis Tak Laku oleh Fans Nagita Slavina

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:39 WIB
Sarah Sechan Beberkan Fakta Ini, Usai Disebut Artis Tak Laku oleh Fans Nagita Slavina
Sarah Sechan beberkan fakta usai dituding pansos dan tak laku (Foto: Instagram/sarsehshoku)
A
A
A

JAKARTA - Sarah Sechan kembali menjadi sorotan warganet. Hal tersebut terjadi usai ia menanggapi komentar pedas dari fans Nagita Slavina.

Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Sarseh ini disebut artis tak laku lantaran diduga menyindir istri Raffi Ahmad melalui media sosialnya. Bahkan, para fans Nagita Slavina menganggap kelakuan Sarseh sebagai bentuk pansos alias panjat sosial lantaran sepi job.

Menanggapi hal itu, Sarah Sechan memaparkan sederet bantahan atas ucapan fans Gigi kepadanya. Hal ini disampaikan Sarseh melalui unggahan Story-nya baru-baru ini.

"Lagi ada berita yang berseliweran tentang Sarah Sechan tapi ada yang kurang akurat," tulis Sarah Sechan dikutip dari akun @sarsehshoku.

Sarah Sechan

Sarah Sechan beberkan fakta usai dituding pansos dan tak laku (Foto: Instagram/sarsehshoku)


Dalam unggahan itu, Sarah Sechan setidaknya meluruskan empat poin dari komentar fans Nagita Slavina. Adapun poin tersebut diantaranya soal pendidikan almarhum ayahnya, hingga tuduhan yang menyebut dirinya artis sepi job.

"Alhamdulillah dari awal 2022 sejak pandemi beres dan bisa travel lagi sudah shooting 3 film (2 belum tayang), 2 series (1 sedang tayang), kerjasama dengan Singapore Tourism Board, dan job MC beberapa event di Indonesia dan Singapura," paparnya.

Sarseh juga memberikan tanggapan nyeleneh ketika disebut melakukan pansos di tengah popularitas Nagita Slavina.

"Pansos, Panggang Sosis? Sudah lama nggak makan processed meat," lanjutnya.

