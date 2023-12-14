Alasan Mantan VJ MTV Sarah Sechan Pilih Tinggal di Singapura

JAKARTA - Alasan mantan VJ MTV Sarah Sechan pilih tinggal di Singapore menarik untuk dikulik. Pasalnya namanya sudah jarang terdengar, padahal dulu wajah Sarah Sechan sering muncul di berbagai stasiun televisi.

Ternyata Sarah Sechan pilih tinggal di Singapore karena ikut sang suami yang bekerja di sana. Bahkan anak semata wayangnya, Rajata, juga sempat menempuh pendidikan di Negeri Singa itu.

“Iya, ikut suami. Anak gue juga sempat sekolah di situ” ujar Sarah Sechan ketika menjadi bintang tamu di Youtube Vindes, Senin 16 Oktober 2023.

BACA JUGA: Mengulik Pekerjaan Mentereng Suami Sarah Sechan yang Tak Kalah Sultan dari Raffi Ahmad

Meski berdomisili di Singapura, mantan VJ MTV tidak hilang begitu saja dari dunia entertainment tanah air. Beberapa kali Sarah Sechan mengambil job sebagai host di Indonesia.

“Masih ada beberapa kali.” jawabnya.

Dalam video podcast tersebut, Desta kagum kepada Sarah yang begitu bangga menjadi VJ MTV. Dibalik rasa bangga tersebut, ternyata wanita berusia 49 tahun itu memiliki kisah mendalam.

Menjadi VJ MTV membantu Sarah Sechan dalam keuangan karena penghasilannya cukup menggiurkan. Dengan begitu ia tidak perlu meminta uang kepada kepada orangtuanya saat itu.

“Cuma gue merasa di situ rejeki gue. MTV itu buat gue bisa nabung, bisa independent, bisa enggak minta ke orang tua gue. Dan gue selalu bangga sama hal itu,” kata Sarah.

Sarah Sechan juga membagikan pengalamannya selama menjadi VJ MTV Asia Pertama. Kariernya sebagai VJ dimulai ketika ia masih meniti karier sebagai penyiar di Hard Rock FM pada tahun 1997.