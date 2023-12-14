Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Mantan VJ MTV Sarah Sechan Pilih Tinggal di Singapura

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:01 WIB
Alasan Mantan VJ MTV Sarah Sechan Pilih Tinggal di Singapura
Alasan mantan VJ MTV Sarah Sechan tinggal di Singapura (Foto: IG Sarah)
A
A
A

JAKARTA - Alasan mantan VJ MTV Sarah Sechan pilih tinggal di Singapore menarik untuk dikulik. Pasalnya namanya sudah jarang terdengar, padahal dulu wajah Sarah Sechan sering muncul di berbagai stasiun televisi.

Ternyata Sarah Sechan pilih tinggal di Singapore karena ikut sang suami yang bekerja di sana. Bahkan anak semata wayangnya, Rajata, juga sempat menempuh pendidikan di Negeri Singa itu.

“Iya, ikut suami. Anak gue juga sempat sekolah di situ” ujar Sarah Sechan ketika menjadi bintang tamu di Youtube Vindes, Senin 16 Oktober 2023.

Alasan Mantan VJ MTV Sarah Sechan Pilih Tinggal di Singapura

Meski berdomisili di Singapura, mantan VJ MTV tidak hilang begitu saja dari dunia entertainment tanah air. Beberapa kali Sarah Sechan mengambil job sebagai host di Indonesia.

“Masih ada beberapa kali.” jawabnya.

Dalam video podcast tersebut, Desta kagum kepada Sarah yang begitu bangga menjadi VJ MTV. Dibalik rasa bangga tersebut, ternyata wanita berusia 49 tahun itu memiliki kisah mendalam.

Menjadi VJ MTV membantu Sarah Sechan dalam keuangan karena penghasilannya cukup menggiurkan. Dengan begitu ia tidak perlu meminta uang kepada kepada orangtuanya saat itu.

“Cuma gue merasa di situ rejeki gue. MTV itu buat gue bisa nabung, bisa independent, bisa enggak minta ke orang tua gue. Dan gue selalu bangga sama hal itu,” kata Sarah.

Sarah Sechan juga membagikan pengalamannya selama menjadi VJ MTV Asia Pertama. Kariernya sebagai VJ dimulai ketika ia masih meniti karier sebagai penyiar di Hard Rock FM pada tahun 1997.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980745/sarah-sechan-dapat-mawar-merah-dari-suami-di-anniversary-pernikahan-ke-9-3XURmxV70X.jpg
Sarah Sechan Dapat Mawar Merah dari Suami di Anniversary Pernikahan ke-9
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941283/sarah-sechan-beberkan-fakta-ini-usai-disebut-artis-tak-laku-oleh-fans-nagita-slavina-WqELYTArRZ.jpg
Sarah Sechan Beberkan Fakta Ini, Usai Disebut Artis Tak Laku oleh Fans Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2941114/sarah-sechan-buka-soal-tudingan-pansos-kepada-nagita-slavina-LHbbAZUe4d.jpg
Sarah Sechan Buka soal Tudingan Pansos kepada Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937645/mengulik-pekerjaan-mentereng-suami-sarah-sechan-yang-tak-kalah-sultan-dari-raffi-ahmad-4JVOTseP7X.jpg
Mengulik Pekerjaan Mentereng Suami Sarah Sechan yang Tak Kalah Sultan dari Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/33/2936335/sarah-sechan-komentari-kelakuan-sultan-yang-teriak-teriak-di-negara-orang-sindir-nagita-slavina-QZVttB2uQU.jpg
Sarah Sechan Komentari Kelakuan Sultan yang Teriak-Teriak di Negara Orang, Sindir Nagita Slavina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/206/2907043/cut-mini-sarah-sechan-bikin-pusing-syifa-hadju-dan-jefri-nichol-di-film-mohon-doa-restu-f3S0KzMjtF.jpg
Cut Mini-Sarah Sechan Bikin Pusing Syifa Hadju dan Jefri Nichol di Film Mohon Doa Restu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement