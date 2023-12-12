Mengulik Pekerjaan Mentereng Suami Sarah Sechan yang Tak Kalah Sultan dari Raffi Ahmad

JAKARTA -Sarah Sechan menjadi perbincangan usai menyindir seorang aktris yang kerap disebut sultan. Netizen kemudian mengaitkan sindiran tersebut kepada Nagita Slavina.

Sarah Sechan kini tinggal di Singapura. Ia merasa tergelitik ketika artis berlabel sultan tk menjaga adab di negeri orang. Tak pantas menurut Sarah Sechan seorang artis berlabel sultan teriak-teriak di sebuah mal.

BACA JUGA: Ternyata Sarah Sechan Pernah Puji Nagita Slavina Sebelum Beri Sindiran Artis Sultan

Sarah Sechan tinggal di Singapura mengikuti suaminya bernama Neil Furuno. Sarah menikah dengan Neil sejak 2015 lalu. Ini adalah pernikahan kedua Sarah usai bercerai dari Emir Hakim.

Neil Furuno merupakan praktisi chiropractic bersertifikasi profesional. Neil dari unggahan Sarah adalah seorang mantan pesenam profesional. Kemudian, Neil merupakan lulusan Bachelor of Science (B.S.) jurusan Physiological Science di University of California pada 1997. Kemudian ia melanjutkan studi di Cleveland Chiropractic College of Los Angeles sebagai Doctor of Chiropractic pada 2006.

BACA JUGA: