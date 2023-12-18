Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Sechan Buka soal Tudingan Pansos kepada Nagita Slavina

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |01:01 WIB
Sarah Sechan Buka soal Tudingan Pansos kepada Nagita Slavina
Sarah Sechan bantah tudingan pansos kepada Nagita Slavina (Foto: IG Sarah)
A
A
A

JAKARTA - Sarah Sechan akhirnya buka suara tentang dugaannya menyindir kelakuan Nagita Slavina. Diketahui Nagita berteriak-teriak memanggil Nia Ramadhani saat berada di Singapura beberapa waktu lalu.

Sarah Sechan menyebut sindiran baru-baru viral tersebut bukanlah pansos terhadap sosok seseorang.

Sarah Sechan Buka soal Tudingan Pansos kepada Nagita Slavina

"Yang kenal saya atau pernah kerjasama dengan saya pasti paham betul bahwa viral bukan hal penting bagi saya. Prioritas hidup saya adalah : kesejahteraan keluarga, dp beres dan pelunasan masuk tepat waktu," kata Sarah Sechan melalui akun instagram miliknya.

Istri Neil Furuno ini mengatakan, terpenting baginya memprioritaskan pekerjaannya, sekaligus meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Ketimbang memikirkan persoalan lain belakangan ini viral di media sosial.

Sarah Sechan mengucapkan rasa syukur meskipun namanya belakangan ini menjadi pembicaraan di jagat maya.

"Only two more days of work for me, then i get to spend my time with loves ones banyak hal yang bisa dan harus disyukuri. have a great week all. Happy holiday," tutup Sarah Sechan.

Postingan itu langsung dikomentari oleh beberapa publik figur, dengan memberikan semangat serta mendoakan Sarah Sechan dengan keluarga kecilnya.

"Tetap semangat dan kece ya teh," komentar seorang netizen.

"Yang penting kita sehat-sehat terus yaa dan Motto hidup pas-pasan, pas mau jalan2 ada uang, pas mau beli tas baru ada juga, happy holiday sayangku see you in Januari yaa,"sahut aput1671

Sebelumnya, sebuah unggahan Sarah Sechan menyinggung tata krama dari orang Indonesia di Singapura. Ramai diduga jika sindiran tersebut dilayangkan kepada Nagita Slavina.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980745/sarah-sechan-dapat-mawar-merah-dari-suami-di-anniversary-pernikahan-ke-9-3XURmxV70X.jpg
Sarah Sechan Dapat Mawar Merah dari Suami di Anniversary Pernikahan ke-9
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941283/sarah-sechan-beberkan-fakta-ini-usai-disebut-artis-tak-laku-oleh-fans-nagita-slavina-WqELYTArRZ.jpg
Sarah Sechan Beberkan Fakta Ini, Usai Disebut Artis Tak Laku oleh Fans Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938513/alasan-mantan-vj-mtv-sarah-sechan-pilih-tinggal-di-singapura-3jSc7VRjSt.jpg
Alasan Mantan VJ MTV Sarah Sechan Pilih Tinggal di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937645/mengulik-pekerjaan-mentereng-suami-sarah-sechan-yang-tak-kalah-sultan-dari-raffi-ahmad-4JVOTseP7X.jpg
Mengulik Pekerjaan Mentereng Suami Sarah Sechan yang Tak Kalah Sultan dari Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/33/2936335/sarah-sechan-komentari-kelakuan-sultan-yang-teriak-teriak-di-negara-orang-sindir-nagita-slavina-QZVttB2uQU.jpg
Sarah Sechan Komentari Kelakuan Sultan yang Teriak-Teriak di Negara Orang, Sindir Nagita Slavina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/206/2907043/cut-mini-sarah-sechan-bikin-pusing-syifa-hadju-dan-jefri-nichol-di-film-mohon-doa-restu-f3S0KzMjtF.jpg
Cut Mini-Sarah Sechan Bikin Pusing Syifa Hadju dan Jefri Nichol di Film Mohon Doa Restu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement