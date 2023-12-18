Sarah Sechan Buka soal Tudingan Pansos kepada Nagita Slavina

JAKARTA - Sarah Sechan akhirnya buka suara tentang dugaannya menyindir kelakuan Nagita Slavina. Diketahui Nagita berteriak-teriak memanggil Nia Ramadhani saat berada di Singapura beberapa waktu lalu.

Sarah Sechan menyebut sindiran baru-baru viral tersebut bukanlah pansos terhadap sosok seseorang.

"Yang kenal saya atau pernah kerjasama dengan saya pasti paham betul bahwa viral bukan hal penting bagi saya. Prioritas hidup saya adalah : kesejahteraan keluarga, dp beres dan pelunasan masuk tepat waktu," kata Sarah Sechan melalui akun instagram miliknya.

Istri Neil Furuno ini mengatakan, terpenting baginya memprioritaskan pekerjaannya, sekaligus meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Ketimbang memikirkan persoalan lain belakangan ini viral di media sosial.

Sarah Sechan mengucapkan rasa syukur meskipun namanya belakangan ini menjadi pembicaraan di jagat maya.

"Only two more days of work for me, then i get to spend my time with loves ones banyak hal yang bisa dan harus disyukuri. have a great week all. Happy holiday," tutup Sarah Sechan.

Postingan itu langsung dikomentari oleh beberapa publik figur, dengan memberikan semangat serta mendoakan Sarah Sechan dengan keluarga kecilnya.

"Tetap semangat dan kece ya teh," komentar seorang netizen.

"Yang penting kita sehat-sehat terus yaa dan Motto hidup pas-pasan, pas mau jalan2 ada uang, pas mau beli tas baru ada juga, happy holiday sayangku see you in Januari yaa,"sahut aput1671

Sebelumnya, sebuah unggahan Sarah Sechan menyinggung tata krama dari orang Indonesia di Singapura. Ramai diduga jika sindiran tersebut dilayangkan kepada Nagita Slavina.

