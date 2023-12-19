Angga Maliq & DEssentials akan Jadi Saudara Ipar Rian DMasiv Usai Lamar Kekasihnya

JAKARTA - Angga Puradiredja alias Angga Maliq & D'Essentials telah resmi melamar wanita pilihan hatinya, Dewi Andarini. Momen lamaran tersebut bahkan terjadi pada Senin, 18 Desember 2023 dan diduga berlokasi di kediaman sang kekasih.

Menariknya, Dewi Andarini alias Ririn diketahui merupakan adik kandung dari Sri Ayu Murtisari atau akrab sapa Ayu, istri dari Rian D'Masiv. Hal itu membuat Angga akan menjadi saudara ipar dari Rian, setelah nantinya menikah dengan Ririn.

Dalam kesempatan tersebut, Rian dan istri juga sempat hadir sebagai salah satu perwakilan dari keluarga. Bahkan, Rian dan sang istri juga duduk mengapit Ririn yang kemarin telah resmi dilamar oleh Angga Puradiredja.

Kabar bahagia Angga melamar Ririn bahkan diungkapkan langsung oleh keduanya melalui unggahan di Instagram Stories mereka. Seolah enggan menutup-nutupi hari bahagia mereka, Angga dan Ririn pun merepost semua unggahan yang berkaitan dengan momen lamaran mereka.

Angga Maliq & D'Essentials akan jadi saudara ipar Rian D'Masiv (Foto: Instagram)





Sementara itu, Angga juga tidak hanya ditemani oleh keluarga saat melamar Ririn. Para anggota Maliq & D'Essentials beserta keluarga mereka juga ikut hadir dan memberikan dukungan pada mantan suami Melanie Putria tersebut.

Pun anak semata wayang Angga, Shemar Rahman Puradiredja juga ikut hadir di acara lamaran ayahnya.