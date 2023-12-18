Nathalie Holscher Gelar Ultah Adzam Tanpa Sule, Netizen: Belajar Kayak Rachel Vennya

Nathalie Holscher diminta belajar dengan Rachel Vennya saat rayakan ultah anak (Foto: Instagram/nathalieholscher)

JAKARTA - Nathalie Holscher baru-baru ini membuat pesta ulang tahun untuk putra semata wayangnya, Adzam Adriansyah Sutisna. Dalam pesta tersebut, terlihat kekasih Nathalie, yakni Ladislao Camara yang bertindak sebagai pasangan dari mantan DJ tersebut.

Melihat Ladislao berdiri berpasangan dengan Nathalie sebagai pemilik hajat, netizen pun ramai membanding-bandingkan Nathalie dengan Rachel Vennya. Mengingat, meski sudah bercerai dari Niko Al Hakim, Rachel tetap saja merayakan ulang tahun kedua buah hatinya bersama sang mantan suami, bukan Salim Nauderer selaku kekasihnya.

“Keknya bunda @nathalieholscher harus belajar kayak Rachel. Ngarang acara selalu berdua sama mantan suaminya, karena ini acara anaknya, bukan sama pacar mbak,” ujar netizen.

Usai melihat komentar tersebut, Nathalie pun langsung menjawab alasan mengapa Ladislao seolah mendadak menjadi pemilik hajat. Jawabannya pun sekaligus mengklarifikasi ketidakhadiran mantan suaminya dalam acara tersebut.

Nathalie Holscher diminta belajar dengan Rachel Vennya saat rayakan ultah anak (Foto: Instagram/nathalieholscher)



