HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Marshanda Sebut Vicky Prasetyo sebagai Entertainer Sejati

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |22:01 WIB
Alasan Marshanda Sebut Vicky Prasetyo sebagai Entertainer Sejati
Marshanda sebut Vicky Prasetyo entertainer sejati (Foto: IG Marshanda)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda memuji Vicky Prasetyo. Mereka saling memuji sehingga menimbulkan asumsi menjalin hubungan spesial.

Hal itu bermula dari foto dirinya dengan mantan suami Angel Lelga itu di akun Instagram-nya.

Caca pun menjelaskan awal mula dirinya foto berdua dengan Vicky hingga menimbulkan dugaan para warganet. Kepada penyanyi, Ashanty, ibu satu anak ini mengatakan mulanya ia hanya makan siang bersama Vicky.

Alasan Marshanda Sebut Vicky Prasetyo sebagai Entertainer Sejati

“Kita tuh (habis) makan siang, terus kita foto dan itu banyak banget yang komen di Instagram-ku,” ungkap Marshanda dalam kanal YouTube Ngobrol Asix, Senin (18/12/2023).

Marshanda melihat Vicky Prasetyo sebagai sosok entertainer sejati. Marshanda melihat dirinya harus banyak belajar dari sosok Vicky.

“Dia tuh kayak entertainer sejati. Terus aku merasa kayak 'Kayaknya gue harus belajar nih dari orang kayak gini'. Lebih terbuka aja cara pandangnya," ujar Marshanda.

Caca sendiri tak mengerti mengapa potret dirinya dan Vicky menjadi buah bibir netizen. Ia merasa tak ada yang aneh dengan pertemuannya dengan pria itu.

Caca pun mengaku sosok Vicky justru berbeda dari ungkapan para warganet. Menurutnya, ia justru banyak belajar dari Vicky Prasetyo.

“Aku pas ngobrol sama dia (Vicky) itu beda. Aku belajar banyak dari dia. Jadi orang mikir gue pacaran sama dia,“ paparnya.

Berbeda dengan tanggapan Vicky Prasetyo, Caca mengatakan dirinya dan Vicky hanya teman biasa. Ia mengaku menjalin hubungan baik dengan sosok Vicky.

“Tapi ya kita berteman baik lah, normal kan?,” tambahnya.

