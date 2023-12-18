Blakblakan, Marshanda Akui Punya Kedekatan dengan Vicky Prasetyo

JAKARTA - Marshanda masih jadi perbincangan hangat. Caca, akrab ia disapa itu pun blak-blakan soal hubungannya dengan Vicky Prasetyo.

Mantan istri Ben Kasyafani ini jadi sorotan usai diduga menjalin asmara dengan Vicky. Hal itu bermula dari foto dirinya dengan mantan suami Angel Lelga itu di akun Instagram-nya.

Caca pun menjelaskan awal mula dirinya foto berdua dengan Vicky hingga menimbulkan dugaan para warganet. Kepada penyanyi, Ashanty, ibu satu anak ini mengatakan mulanya ia hanya makan siang bersama Vicky.

“Kita tuh (habis) makan siang, terus kita foto dan itu banyak banget yang komen di Instagram-ku,” ungkap Marshanda dalam kanal YouTube Ngobrol Asix, Senin (18/12/2023).

Caca sendiri tak mengerti mengapa potret dirinya dan Vicky menjadi buah bibir netizen. Ia merasa tak ada yang aneh dengan pertemuannya dengan pria itu.

Caca pun mengaku sosok Vicky justru berbeda dari ungkapan para warganet. Menurutnya, ia justru banyak belajar dari Vicky Prasetyo.

“Aku pas ngobrol sama dia (Vicky) itu beda. Aku belajar banyak dari dia. Jadi orang mikir gue pacaran sama dia,“ paparnya.

Berbeda dengan tanggapan Vicky Prasetyo, Caca mengatakan dirinya dan Vicky hanya teman biasa. Ia mengaku menjalin hubungan baik dengan sosok Vicky.

“Tapi ya kita berteman baik lah, normal kan?,” tambahnya.

BACA JUGA: