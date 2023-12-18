Gunawan Dwi Cahyo Ingin Laporkan Balik, Okie Agustina Khawatirkan Psikologis Anak

JAKARTA - Okie Agustina menyayangkan niatan Gunawan Dwi Cahyo membawa perkara tudingan perselingkuhan ke jalur hukum. Sebagai seorang ibu, ia memikirkan psikis putranya, Miro Materazzi telah berusia 10 tahun.

Saat ini Miro telah memiliki media sosial sehingga khawatir jika netizen kembali menyerang putranya lewat media sosial.

"Aku bilang silahkan aja kalau mau laporin, aku nggak ada masalah cuma itu mengganggu ke Miro, ini sudah besar 10 tahun sudah main media sosial main instagram, youtube, tiktok," kata Okie Agustina usai jalani persidangan di Pengadilan Agama Bogor pada Senin (18/12/2023).

Okie menceritakan, sebelumnya Miro sempat bertanya kepada dirinya perihal niatan Gunawan Dwi Cahyo ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Gunawan melaporkan Okie terkait tudingan perselingkuhan dengan salah seorang wanita viral di media sosial beberapa waktu lalu.

"Kemarin dia sempat bertanya sama aku ‘ma aku lihat di TikTok mama mau dilaporin sama papa’ aku langsung nyes, dia baca seperti itu mental anak, itu yang sangat disayangkan," ucap Okie Agustina.