HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Skakmat Fans Gagal Move On, Usai Dianggap Tak Bahagia Bersama Aaliyah Massaid

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:25 WIB
Thariq Halilintar Skakmat Fans Gagal Move On, Usai Dianggap Tak Bahagia Bersama Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar skakmat fans gagal move on (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar baru-baru ini mengunggah foto dirinya bersama Aaliyah Massaid di Instagram, saat tengah menonton konser Coldplay beberapa waktu lalu. Dalam foto tersebut, Thariq menuliskan keterangan bahwa ia sengaja melakukan latepost agar tidak terlalu mainstream.

Beberapa netizen pun tampak ramai mengomentari unggahan foto Thariq bersama Aaliyah. Bahkan ada yang merasa bahagia, lantaran Thariq kini sudah semakin terbuka soal hubungannya dengan Aaliyah.

Akan tetapi, tidak semua netizen merasa bahagia dengan unggahan Thariq. Salah satunya ialah para fans gagal move on dari hubungan adik Atta Halilintar yang terdahulu.

Menurut para fans gagal move on, raut wajah Thariq dalam fotonya bersama Aaliyah tidak menunjukkan kebahagiaan. Bahkan, ipar Aurel Hermansyah itu dianggap terpaksa tersenyum hingga bahasa tubuhnya dianggap menunjukkan kebohongan.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

Thariq Halilintar skakmat fans gagal move on (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)


”Senyum Torik terpaksa …memang bahasa tubuh TDK BS dibohongi walau tersenyumpun,” kata netizen dengan akun dapurmoy***.

Menariknya, Thariq pun memberikan balasan pada tulisan tersebut. Bahkan ia tampak meng-ulti netizen tersebut dengan memberikan balasan skakmat. 

“@dapurmoy*** padahal ini hari terbahagia aku loh, tapi mungkin kamu lebih tau yaa,” sindir Thariq.

Balasan Thariq tersebut kemudian diunggah ulang oleh salah satu akun di TikTok. Lucunya, para netizen yang melihat balasan Thariq tampak menertawakan aksi akun @dapurmoy*** yang seolah-olah paling tahu perasaan anak keempat Gen Halilintar itu.

"aduhhhh nyelekit bngt itu ya lngsng Abang Thoriq yang ngomong," kata user33***.

Halaman:
1 2
