Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Akui Sempat Galau Selama Sebulan, Usai Putus dari Thariq Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:50 WIB
Fuji Akui Sempat Galau Selama Sebulan, Usai Putus dari Thariq Halilintar
Fuji sempat galau sebulan usai putus dari Thariq Halilintar (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami blakblakan membeberkan bagaimana kondisinya pasca-putus dari Thariq Halilintar. Dikutip dari YouTube Es Teh Indonesia, perempuan 21 tahun ini mengaku sempat galau berat lantaran kisah asmaranya dengan anak keempat Gen Halilintar itu kandas di tengah jalan.

Awalnya, Fuji mengatakan bahwa hubungannya dengan Thariq sudah lama kandas. Bahkan, ia juga mengaku jika masa galau yang sempat dialaminya pun sudah terlewatkan, alias sudah berhasil move on dari adik Atta Halilintar tersebut.

Akan tetapi, Fuji mengakui jika ia sempat galau usai putus dari Thariq. Kurang lebih, ia mengalami masa galau selama satu bulan lamanya.

"Sudah lama banget (putusnya), sudah mau setahun. Sudah lewat banget sih (galaunya). Galaunya cuma sebulan doang sih," beber Fuji dalam video tersebut.

Thariq Halilintar dan Fuji

Fuji sempat galau sebulan usai putus dari Thariq Halilintar (Foto: Instagram/fuji_an)


Sementara itu, usai putus, adik dari Fadly Faisal ini mengaku tak mengalami rasa sakit yang terlalu dalam. Pasalnya, hubungan mereka memang berakhir lantaran ada permasalahan yang tak lagi bisa diselesaikan.

Belum lagi, Fuji mengaku sempat break dengan Thariq sebelum putus.

"Sakitnya empat, soalnya memang putusnya juga enggak dadakan. Sudah sempat break dulu gitu lho," paparnya.

"Jadi, hubungannya kayak sudah enggak bagus gitu lho. Jadi, pas sudah putus ya sudah kayak oh gini ya rasanya putus," jelas Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement