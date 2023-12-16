Fuji Akui Sempat Galau Selama Sebulan, Usai Putus dari Thariq Halilintar

JAKARTA - Fujianti Utami blakblakan membeberkan bagaimana kondisinya pasca-putus dari Thariq Halilintar. Dikutip dari YouTube Es Teh Indonesia, perempuan 21 tahun ini mengaku sempat galau berat lantaran kisah asmaranya dengan anak keempat Gen Halilintar itu kandas di tengah jalan.

Awalnya, Fuji mengatakan bahwa hubungannya dengan Thariq sudah lama kandas. Bahkan, ia juga mengaku jika masa galau yang sempat dialaminya pun sudah terlewatkan, alias sudah berhasil move on dari adik Atta Halilintar tersebut.

Akan tetapi, Fuji mengakui jika ia sempat galau usai putus dari Thariq. Kurang lebih, ia mengalami masa galau selama satu bulan lamanya.

"Sudah lama banget (putusnya), sudah mau setahun. Sudah lewat banget sih (galaunya). Galaunya cuma sebulan doang sih," beber Fuji dalam video tersebut.

Fuji sempat galau sebulan usai putus dari Thariq Halilintar (Foto: Instagram/fuji_an)





Sementara itu, usai putus, adik dari Fadly Faisal ini mengaku tak mengalami rasa sakit yang terlalu dalam. Pasalnya, hubungan mereka memang berakhir lantaran ada permasalahan yang tak lagi bisa diselesaikan.

Belum lagi, Fuji mengaku sempat break dengan Thariq sebelum putus.

"Sakitnya empat, soalnya memang putusnya juga enggak dadakan. Sudah sempat break dulu gitu lho," paparnya.

"Jadi, hubungannya kayak sudah enggak bagus gitu lho. Jadi, pas sudah putus ya sudah kayak oh gini ya rasanya putus," jelas Fuji.