Biodata dan Agama Hersa Rahayu, Istri Baru Pedangdut Rizki DA

JAKARTA - Biodata dan agama Hersa Rahayu, istri gemoy pedangdut Rizki DA. Bapak satu anak tersebut menikahi Hersa di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, pada 9 Desember silam.

Pernikahan keduanya berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Sebelum menikah, Rizki memang tak banyak mengumbar kemesraan dengan Hersa di media sosial.

Lalu siapa Hersa Rahayu sebenarnya? Berikut ulasan Okezone terkait biodata dan agama istri Rizki DA tersebut selengkapnya.

Hersa Rahayu Julianti lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Juli 2001. Dia merupakan anak kedua pasangan Nyajang dan Iis Rostati yang dibesarkan dalam pengaruh agama Islam yang begitu kental.