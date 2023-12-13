Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Hersa Rahayu, Istri Baru Pedangdut Rizki DA

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |17:20 WIB
Biodata dan Agama Hersa Rahayu, Istri Baru Pedangdut Rizki DA
Biodata dan agama Hersa Rahayu, istri baru pedangdut Rizki DA. (Foto: Instagram/@da2_rizki123)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Hersa Rahayu, istri gemoy pedangdut Rizki DA. Bapak satu anak tersebut menikahi Hersa di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, pada 9 Desember silam. 

Pernikahan keduanya berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Sebelum menikah, Rizki memang tak banyak mengumbar kemesraan dengan Hersa di media sosial. 

Lalu siapa Hersa Rahayu sebenarnya? Berikut ulasan Okezone terkait biodata dan agama istri Rizki DA tersebut selengkapnya. 

Hersa Rahayu Julianti lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Juli 2001. Dia merupakan anak kedua pasangan Nyajang dan Iis Rostati yang dibesarkan dalam pengaruh agama Islam yang begitu kental. 

Biodata dan Agama Hersa Rahayu. (Foto: Instagram/@da2_rizki123)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement