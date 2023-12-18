Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vianty Arvy Jawab Kegalauan di Single Kedua

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |02:02 WIB
Vianty Arvy Jawab Kegalauan di Single Kedua
Vianty Arvy jawab kegalauan di single kedua (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vianty Arvy merilis single keduanya berjudul Plis Atuh di bawah naungan Megah Music ID, sebuah label yang bagian dari Sony Music Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh dr. Aldo, dipilih oleh Arvy karena bisa terhubung dengan banyak orang.

"Ini tentang perasaan suka kepada seseorang, namun orang itu masih bingung antara dua pilihan. Lagu ini mencerminkan bagaimana kita mencoba meyakinkan mereka bahwa pilihan dan cinta seharusnya hanya kepada kita."

Vianty Arvy Jawab Kegalauan di Single Kedua

Proses pembuatan single yang menurut Arvy mudah didengar ini dimulai pada Agustus 2023 dan akhirnya siap dirilis pada 13 Desember 2023.

"Prosesnya agak lama karena konsepnya baru, persiapannya memakan waktu. Namun, beruntungnya, tidak ada hambatan besar. Tapi, karena jaraknya jauh berbeda dari lagu pertama, saya agak gugup ketika masuk studio. "Plis Atuh" memiliki aransemen yang berbeda, lebih condong ke remix yang bermain-main, berbeda dengan "Ngambang" yang lebih lambat. Saat menyanyikan lagu ini, saya bisa mendapatkan mood yang diinginkan karena lagu ini sedikit genit dan manja," ungkap Vianty yang lahir pada 4 September 1992.

Tantangan tidak hanya saat rekaman, Arvy juga merasakannya saat membuat video klip. "Ada koreografi tarian yang harus saya lakukan, jadi harus latihan sebelum syuting. Meski melelahkan, saya mendapat dukungan dari keluarga, teman, dan label untuk syuting yang lancar."

Meski terjadi selang dua tahun dari single pertama hingga yang kedua, Arvy tidak berhenti sejenak. Dia mengisi waktu dengan berbagai kegiatan di luar panggung, syuting, dan latihan vokal. "Sambil mencari lagu yang tepat untuk single kedua, saya melatih suara dan belajar dari para profesional musik. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa terapkan di karya-karya mendatang," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement