Vianty Arvy Jawab Kegalauan di Single Kedua

JAKARTA - Vianty Arvy merilis single keduanya berjudul Plis Atuh di bawah naungan Megah Music ID, sebuah label yang bagian dari Sony Music Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh dr. Aldo, dipilih oleh Arvy karena bisa terhubung dengan banyak orang.

"Ini tentang perasaan suka kepada seseorang, namun orang itu masih bingung antara dua pilihan. Lagu ini mencerminkan bagaimana kita mencoba meyakinkan mereka bahwa pilihan dan cinta seharusnya hanya kepada kita."

Proses pembuatan single yang menurut Arvy mudah didengar ini dimulai pada Agustus 2023 dan akhirnya siap dirilis pada 13 Desember 2023.

"Prosesnya agak lama karena konsepnya baru, persiapannya memakan waktu. Namun, beruntungnya, tidak ada hambatan besar. Tapi, karena jaraknya jauh berbeda dari lagu pertama, saya agak gugup ketika masuk studio. "Plis Atuh" memiliki aransemen yang berbeda, lebih condong ke remix yang bermain-main, berbeda dengan "Ngambang" yang lebih lambat. Saat menyanyikan lagu ini, saya bisa mendapatkan mood yang diinginkan karena lagu ini sedikit genit dan manja," ungkap Vianty yang lahir pada 4 September 1992.

Tantangan tidak hanya saat rekaman, Arvy juga merasakannya saat membuat video klip. "Ada koreografi tarian yang harus saya lakukan, jadi harus latihan sebelum syuting. Meski melelahkan, saya mendapat dukungan dari keluarga, teman, dan label untuk syuting yang lancar."

Meski terjadi selang dua tahun dari single pertama hingga yang kedua, Arvy tidak berhenti sejenak. Dia mengisi waktu dengan berbagai kegiatan di luar panggung, syuting, dan latihan vokal. "Sambil mencari lagu yang tepat untuk single kedua, saya melatih suara dan belajar dari para profesional musik. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa terapkan di karya-karya mendatang," tambahnya.