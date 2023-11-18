Duet DJ Ana Livian dan Vianty Arvy Panaskan Babak 16 Besar Table Tennis Okezone 2023

JAKARTA - Kemeriahan Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) masih berlanjut. Kali ini penonton diajak bergoyang dengan hentakan musik DJ Ana Livian dan Vianty Arvy.

DJ Ana membakar semangat para pemain Table Tennis Okezone 2023 dengan memainkan lagu (It Goes Like) Nanana dari Peggy Gou. Kemudian ia membawakan lagu remix dari Barakatak berjudul Musiknya Asyik yang menambah semangat para penonton dan peserta untuk bergoyang.

Setelah lagu keduanya selesai, Vianty Arvy turut naik ke atas panggung dan berduet dengan itingan musik khas DJ Ana Livian.

Vianty bahkan menggandeng salah satu peserta Table Tennis Okezone 2023 untuk berjoget bersama di atas panggung.