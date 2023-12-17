10 Lagu Lawas Eva Manurung, Pacar Jordan Ali yang Ditentang Virgoun dan Febby Carol

JAKARTA - Eva Manurung menjadi perbincangan hangat netizen. Pasalnya, ibunda Virgoun tengah menjalin kasih dengan Jordan Ali. Bahkan, hubungan keduanya dilarang oleh anak dari Eva Manurung.

Tidak main-main, Evan Manurung memacari Jordan Ali yang terpaut 23 tahun darinya. Sebelum viral dengan hubungannya tersebut, Eva Manurung sempat mencuri perhatian dalam masalah perceraian putranya dengan Inara Rusli.

Lantas, sebenarnya siapa Eva Manurung? Simak profil dan 10 lagu lawas terbaiknya berikut ini dilansir dari beragam sumber, Minggu (17/12/2023).

BACA JUGA: Bahagianya Jordan Ali dan Eva Manurung Liburan Bareng ke Thailand

Profil Eva Manurung

Eva Manurung merupakan seorang penyanyi lawas Tanah Air yang eksis pada tahun 1980-an. Ia diketahui lahir pada bulan 11 Mei 1963 dan memulai karirnya di dunia tarik suara sejak usia 16 tahun.