Bella Bonita Ngidam Ngelus Harimau, Denny Caknan Ketar-Ketir

JAKARTA - Bella Bonita masih memiliki satu keinginan yang belum terpenuhi di momen trimester kedua kehamilannya. Keinginan itu, menurut sang selebgram, sangat ditentang Denny Caknan karena terbilang ekstrem.

“Aku pengin poll megang harimau. Megang tok. Ngelus-ngelus tok, wis,” kata selebgram 25 tahun tersebut dalam video Story yang diunggahnya di Instagram, pada 8 Januari 2024.

Bella Bonita menjelaskan, dari dulu dirinya sangat menyukai kucing. Karena itu, sang selebgram siap jika nanti ada insiden kecil yang terjadi ketika keinginannya mengelus harimau terealisasi.

“Dulu, mata aku pernah dicakar kucing sampai berdarah. Jadi kalau misalnya nih harimaunya nyakar dikit nanti ya enggak apa-apa. Aku malah senang,” tutur istri Denny Caknan itu menambahkan.