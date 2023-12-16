Advertisement
HOT GOSSIP

Hotman Paris Makan di Warteg, Pamer Cincin Seharga Lamborghini: Ngapain Gengsi!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:13 WIB
Hotman Paris Makan di Warteg, Pamer Cincin Seharga Lamborghini: Ngapain Gengsi!
Pengacara Hotman Paris makan di warteg, pamer cincin senilai Lamborghini. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris membuat heboh netizen. Pasalnya, pengacara top itu mem-posting sebuah video yang memperlihatkan sedang makan di warteg di media sosial Instagram miliknya itu.

Meski memiliki segudang harta, namun Hotman Paris seraya tidak malu untuk makan di warteg. Terlebih, pengacara berdarah Batak itu mengatakan tidak perlu malu untuk hal apapun meskipun mempunyai banyak uang.

Hotman Paris terlihat menggunakan jas bermotif loreng dengan celana yang seragam serta memakai dasi berwarna hitam. Dalam video itu, Hotman Paris tidak sendirian pasalnya dirinya bersama seorang wanita cantik yang merupakan asisten pribadinya.

Pria yang sempat diisukan dekat dengan Meriam Bellina itu memesan mi instan saat berada di warteg untuk disantapnya.

"Habis syuting kelaparan makan di warteg dengan aspri," ucap Hotman Paris, Sabtu (16/12/2023).

