HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Tepis Isu Berpacaran dengan Asnawi: Kalau Enggak Cocok, Gimana?

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:09 WIB
Fuji Tepis Isu Berpacaran dengan Asnawi: Kalau Enggak Cocok, Gimana?
Fuji tepis isu berpacaran dengan Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Fuji diisukan berpacaran dengan Asnawi Mangkualam. Lama berdiam diri, akhirnya membuat Fuji angkat bicara. Bahkan, anak Haji Faisal itu membantah isu tersebut.

Selepas memilih untuk mengakhiri hubungan asmara dengan Thoriq Halilintar, Fuji dikabarkan dekat dengan Asnawi Mangkualam.

Pasalnya, foto keduanya beredar di media sosial. Alhasil, banyak orang yang beranggapan jika Fuji dan Asnawi Mangkualam telah berpacaran.

Terus diterpa isu tersebut, tampaknya membuat Fuji gerah. Alhasil, Fuji buka suara terkait isu tersebut.

