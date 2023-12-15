Nindy Ayunda Jawab Status Hubungannya dengan Dito Mahendra: Ngapain Nikah Siri? Rugi!

JAKARTA - Nindy Ayunda memberikan bantahan terkait kabar bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Dito Mahendra. Meski membantah sudah menikah siri, pelantun Buktikan ini membenarkan jika hubungannya dengan Dito hingga saat ini masih berlangsung.

Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh mantan istri Askara Parasady Harsono ini saat berbincang dengan Olla Ramlan. Awalnya, Olla lah yang menanyakan pada Nindy terkait status hubungannya dengan Dito.

"Masih (hubungan dengan Dito Mahendra) sampai sekarang?” tanya Olla Ramlan dikutip dari kanal YouTube The Ramlans Family.

Mendengar pertanyaan tersebut, Nindy pun membenarkannya. Namun, ia membantah jika dirinya dan Dito telah menikah siri.

Nindy Ayunda jawab status hubungannya dengan Dito Mahendra (Foto: Instagram/nindyayunda)

“Masih bersama, tapi belum (menikah), menikah siri juga enggak, ngapain aku nikah siri, rugi,” ujar Nindy Ayunda.

Sampai saat ini, Nindy mengaku masih menikmati kesendiriannya pasca-cerai dari Askara. Bahkan ia pun mengaku masih trauma dengan pernikahan sebelumnya.

“Enggak juga, takut, aku masih trauma, kayaknya enak sendiri,” jelas Nindy.

Soal hubungannya kelak dengan Dito, Nindy mengaku tak bisa memastikan hal itu. Ia pun lebih memilih untuk menyerahkannya pada Sang Pencipta.