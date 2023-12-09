Nindy Ayunda Akui Berdamai dengan Ashanty: Sudah Cerita Masa Lalu



JAKARTA - Hubungan pertemanan Ashanty dan Nindy Ayunda sempat ada gesekan, lantaran mantan suami Nindy Ayunda berselingkuh dengan keponakan Ashanty. Namun, hubungan keduanya telah membaik.

Nindy Ayunda mengaku kesal dengan sahabatnya, Ashanty lantaran perilaku istri Anang Hermansyah itu dinilai tak selayaknya seorang sahabat.

BACA JUGA: Klarifikasi Ashanty Dituding Tutupi Perselingkuhan Keponakan dengan Mantan Suami Nindy Ayunda

Hal itu terjadi saat rumah tangga Nindy Ayunda diterpa isu perselingkuhan sebelum dia resmi bercerai. Sebelum resmi bercerai pada Mei 2021, Nindy Ayunda mengatakan bahwa Askara kala itu menjalin hubungan dengan keponakan Ashanty.

Namun, Nindy Ayunda tidak ingin mengungkap identitas keponakan Ashanty yang menjalin hubungan dengan Askara kala itu. Nindy menuding Ashanty menutupi hal tersebut.

Kini, Nindy mengaku hubungannya dan Ashanty telah membaik. Ashanty telah memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut saat berbincang bersama Olla Ramlan di kanal YouTube-nya, Ngobrol Asix.

Nindy membagikan tangkapan layar konten YouTube Ashanty dan Olla Ramlan itu melalui Instagram story akunnya @nindyayunda. Dia ingin publik juga mendengar penjelasan Ashanty melalui konten itu.