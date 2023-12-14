Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeonghan SEVENTEEN Absen dari Tur FOLLOW Imbas Operasi Pergelangan Kaki

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:30 WIB
Jeonghan SEVENTEEN Absen dari Tur FOLLOW Imbas Operasi Pergelangan Kaki
Jeonghan SEVENTEEN absen dari tur FOLLOW imbas operasi pergelangan kaki. (Foto: PLEDIS)
A
A
A

SEOUL - Jeonghan SEVENTEEN dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi pada pergelangan kakinya. Hal itu diungkapkan PLEDIS Entertainment selaku agensi boy group tersebut, pada 14 Desember 2023. 

Operasi itu merupakan imbas dari cedera pada pergelangan kaki sebelah kiri yang dialami Jeonghan sebelumnya. “Karena cedera itu, dia mendapatkan beberapa perawatan medis,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (14/12/2023). 

Pada akhirnya, Jeonghan tetap menjalani kegiatan bersama SEVENTEEN sambil menjalani pemeriksaan rutin pada kakinya. Namun di tur terakhir grup tersebut, kondisi pergelangan kaki sang idol semakin memburuk. 

“Jeonghan masuk rumah sakit pada 13 Desember 2023 dan menjalani operasi keesokan paginya. Operasinya berjalan sukses dan saat ini dia menjalani pemulihan,” ujar PLEDIS Entertainment menambahkan. 

Jeonghan SEVENTEEN absen dari tur FOLLOW imbas operasi pergelangan kaki. (Foto: Weverse)

Karena itu, Jeonghan tidak bisa bergabung dengan tur ‘FOLLOW’ SEVENTEEN di Fukuoka, Bangkok, Bulacan, dan Makau. “Saat ini, prioritas kami adalah pemulihan Jeonghan sehingga dia bisa menyapa fans dengan kondisi sehat,” imbuhnya.*

(SIS)

