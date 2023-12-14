Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Apa Itu Kalumba, Urban Legend Asli Gorontalo

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:17 WIB
Mengenal Apa Itu Kalumba, Urban Legend Asli Gorontalo
Kalumba, Urban Legend asal Gorontalo. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Urban legend menjadi satu topik yang tak akan ada habisnya di Indonesia. Di tempat di Tanah Air tentu memiliki cerita urban yang diyakini.

Cerita urban yang ada pun tak serta merta tentang suatu bangunan atau tempat namun juga berupa sosok misterius yang acap kali digambarkan sangat menyeramkan. Salah satu yang terkenal adalah Kalumba.

Urban legend asal Gorontalo ini diyakini memiliki rupa yang sangat menyeramkan. Penasaran apa itu Kalumba? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

BANNER: Podcast Tangis - Eps. 140 Teror Sosok Kalumba

SOURCE: Roov.id

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962/mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement