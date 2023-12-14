Kagum dengan Marshanda, Vicky Prasetyo: Aku Dulu Sampai Jalan Kaki Buat Nonton Kamu

JAKARTA - Publik dibuat heboh dengan postingan foto Marshanda dan bersama Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Bukan tanpa sebab, pasalnya para netizen tampaknya tidak rela apabila Marshanda dan Vicky menjalin hubungan lebih dari seorang teman.

Apalagi Vicky sendiri sempat mengakui bahwa dirinya sangat mengagumi sosok Marshanda. Tepatnya, saat Marshanda main di sinetron keduanya, yakni Bidadari.

"Ya aku kan dari awal memang mengagumi sosoknya Caca gitu kan, dari semenjak dulu dia (bermain) sinetron Bidadari," ujar Vicky, dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Saking kagumnya dengan sosok Marshanda, Vicky sampai rela menonton sinetron yang dibintangi mantan istri Ben Kasyafani tersebut. Meskipun, ia harus rela jalan kaki demi menonton di rumah tetangga, lantaran tak memiliki televisi.

Vicky Prasetyo kagum dengan Marshanda (Foto: Instagram/marshanda99)

"Aku bilang ama dia (Caca), aku dulu sampai jalan kaki buat nontonin kamu. Karena aku nggak punya TV kan dulu," ungkap Vicky.

"Ya sebagai apresiasi aja mungkin kayak aku mengagumi sosok dia (Caca)," lanjutnya.

Bagi Vicky, ibu dari Sienna Kasyafani itu adalah sosok bijaksana yang membuatnya semakin kagum setelah mengenalnya lebih jauh. Sampai-sampai, ia pun rela membuatkan lagu untuk Marshanda lantaran sikapnya tersebut.

"Dia orangnya awise. Kan dia lagi sakit ya, aku bikinin lagu buat Caca kan. Aku bikin sama temen-temen yang lain," kata Vicky.

"Makin dalam aku mengenal dia, makin banyak yang aku suka, makin banyak yang aku kagumi dari sosok dia. Aku pengin aja sih selalu ada buat dia. Saat dia lagi sedih, dia lagi ini. Kan dia juga sempat mau mengundurkan lah dari dunia entertain ini," bebernya.