Marshanda Foto Bareng Vicky Prasetyo, Dirujak Netizen: Jangan Jadi Korban Selanjutnya

JAKARTA - Marshanda membuat heboh dunia jagat maya. Pasalnya, dirinya mem-posting sejumlah foto memperlihatkan bersama Vicky Prasetyo. Netizen yang melihat postingan itu langsung merujak Marshanda.

Postingan foto Marshanda bersama Vicky Prasetyo itu terlihat di media sosial Instagram milik Marshanda. Tak itu saja, dirinya pun juga membagikan foto bersama itu kepada Vicky Prasetyo.

"Learning so much today. Didn't expect to find more gem from you!" ucap Marshanda, Minggu (9/12/2023).

Melihat ungkapan dari Marshanda itu, Vicky Prasetyo langsung gerak cepat (gercep) meresponnya melalui kolom komentar Marshanda itu.