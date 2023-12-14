Polisi Pastikan Ammar Zoni Pemakai, Diketahui Usai Tes Kesehatan

JAKARTA - Ammar Zoni telah merampungkan hasil kesehatan untuk mengetahui narkoba yang digunakan. Polres Metro Jakarta Barat memastikan jika Ammar Zoni berstatus pemakai barang haram.

"Untuk saudara AZ kita bisa pastikan yang bersangkutan pemakai," ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Hasil tersebut, diakui Indrawienny Panjiyoga berdasarkan dari hasil tes urine yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat.

"Kenapa dia (Ammar Zoni-red) kami sebut pemakai, karena dari hasil yang sudah di tes di klinik kesehatan Polres Metro Jakarta Barat," tuturnya.