Keluarga Ammar Zoni Belum Buka Komunikasi Usai Sang Aktor Kembali Ditangkap

JAKARTA - Keluarga Ammar Zoni hingga saat ini belum angkat bicara terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Termasuk kepada pihak kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

Hal itu disampaikan Jon Mathias saat menyambangi Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023) siang. Kedatangannya sendiri diketahui untuk menjenguk Ammar Zoni, usai kliennya ditahan selama 24 jam lebih di kantor polisi.

"Belum, belum tetapi kami jenguk dulu," ucap Jon Mathias secara singkat.

Saat dicecar awak media terkait keterangan Ammar Zoni pasca-dijenguk, Jon Mathias pun tak bisa berkata-kata. Pasalnya, ia mengatakan bahwa kliennya tak menyampaikan apapun kepadanya selaku kuasa hukum.

Keluarga Ammar Zoni belum bicara soal penangkapan sang aktor (Foto: MPI)



