HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Ammar Zoni Belum Buka Komunikasi Usai Sang Aktor Kembali Ditangkap

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |18:34 WIB
Keluarga Ammar Zoni Belum Buka Komunikasi Usai Sang Aktor Kembali Ditangkap
Keluarga Ammar Zoni belum bicara soal penangkapan sang aktor (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Ammar Zoni hingga saat ini belum angkat bicara terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Termasuk kepada pihak kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

Hal itu disampaikan Jon Mathias saat menyambangi Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023) siang. Kedatangannya sendiri diketahui untuk menjenguk Ammar Zoni, usai kliennya ditahan selama 24 jam lebih di kantor polisi.

"Belum, belum tetapi kami jenguk dulu," ucap Jon Mathias secara singkat.

Saat dicecar awak media terkait keterangan Ammar Zoni pasca-dijenguk, Jon Mathias pun tak bisa berkata-kata. Pasalnya, ia mengatakan bahwa kliennya tak menyampaikan apapun kepadanya selaku kuasa hukum.

Ammar Zoni (MPI)

Keluarga Ammar Zoni belum bicara soal penangkapan sang aktor (Foto: MPI)


Halaman:
1 2
