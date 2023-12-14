Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Kembali Ditangkap, Irish Bella Makin Mantap Bercerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |12:56 WIB
Ammar Zoni Kembali Ditangkap, Irish Bella Makin Mantap Bercerai
Irish Bella makin mantap bercerai dari Ammar Zoni (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella makin mantap menceraikan Ammar Zoni setelah tertangkap karena kasus narkoba ketiga kalinya. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Irish Bella, Nurul Amalia.

Dia membenarkan jika gugatan yang didaftarkan kliennya ke Pengadilan Agama (PA) Depok juga dipicu karena faktor kasus narkoba sang suami pada Maret lalu.

Nurul kemudian menjelaskan reaksi Irish Bella setelah mengetahui Ammar ditangkap lagi.

"Mbak Irish menyerahkan pada proses hukum aja karena kan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Nurul Amalia di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ibel ini memilih fokus pada sidang perceraiannya yang masih bergulir di PA Depok.

"Mbak Irish sih nggak pernah ambil pusing sih ya sama pemberitaan yang beredar. Intinya mbak Irish sudah mengambil keputusan untuk bercerai dan keluarga pun mendukung apapun itu, karena ini murni dari Mbak Irish nggak ada intervensi dari siapapun," tegas sang kuasa hukum.

"Keluarga ya support, bukan support perceraiannya tapi support bahwa ini langkah yang diambil Mbak Irish ya," sambungnya.

Sekadar informasi, Ammar sebelumnya sempat terjerat kasus narkoba dengan barang bukti sabu. Saat itu, Ammar diamankan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 8 Maret 2023

Halaman:
1 2
